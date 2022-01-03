الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشار سيارات رفع مياه الأمطار بالطرق والشوارع فى كفر شكر

رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار بكفر شكر

وجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز، بانتشار سيارات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع مياه الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة اليوم، وذالك من أجل التسهيل على المواطنين فى تحركاتهم بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأسفرت عمليات شفط مياه الأمطار عن رفع 22 سيارة تقريبا وتصريفها فى الأماكن التى تم تخصيصها والاستعدادات لها على مدار الشهور الماضية لمواجهة سوء حالة الطقس والأمطار الغزيرة.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، فى تصريحات صحفية، أنه تم تحريك الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى الشوارع والطرق والميادين والطريق السريع (بنها - المنصورة) ومطالع ومنازل الكبارى لشفط مياه الأمطار الغزيرة والتصرف فيها فى التو واللحظة من خلال الدفع بسيارات شفط مياه الأمطار طبقا للخطة الموضوعة لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة فى فصل الشتاء 

وأوضح عبدالمنعم أنه يوجد فريق عمل بمجلس المدينة والوحدات القروية بالمركز والمدينة للتحرك فورا حال سقوط مياه الأمطار للتعامل معها فى حينه لعدم التأثير على المواطنين فى تحركاتهم اليومية وتعطيل مصالحهم مشيرا أن غرفة العمليات تعمل طول اليوم لاستقبال أى شكاوى والتحقق منها والتعامل معها وحلها فورا لراحة وخدمة المواطنين.

محافظة القليوبية مطالع ومنازل الكباري بكر عبدالمنعم فصل الشتاء رفع مياه الأمطار الامطار الغزيرة التسهيل علي المواطنين لواء عبدالحميد الهجان مدينة كفر شكر

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