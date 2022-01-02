البرلمان العربى يدين إطلاق الحوثيين 3 طائرات مسيرة تجاه جنوب السعودية

أدان البرلمان العربي مواصلة الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي صوب المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، والتي اعترضتها قوات التحالف العربي بنجاح.

ودعا البرلمان العربي- في بيان اليوم الأحد- المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل والعمل بشكل فوري على وقف تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة التي تستخدمها في عملياتها العسكرية ضد المدنيين والأبرياء، مؤكدًا أن استمرار ميليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية، يثبت أنها ليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة في اليمن سلميًا.

وحمل البرلمان العربي النظام الإيراني نتائج الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، لإصرار هذا النظام على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية من خلال تزويده ميليشيا الحوثي بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين خدمة لمشروعه التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة.

وجدد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية، معتبرًا أنها تقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، كما تمثل خرقًا واضحًا لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار.

وأدانت مصر مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر أن تكرار تلك الهجمات من قبل ميليشيا الحوثي يعد تهديدًا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، فضلًا عما يمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وأعربت مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، مؤكدة الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.