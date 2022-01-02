لـ4 أشهر.. فرنسا تعلن تقليص مهلة تلقي جرعة اللقاح المعززة ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن المهلة الفاصلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا، ستخفض إلى أربعة أشهر كحد أقصى بدلًا من سبعة أشهر.

وأوضح وزير الصحة الفرنسي - في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) مساء اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يهدف إلى المحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك اعتبارًا من 15 فبراير المقبل.

من جهة أخرى، فرضت فرنسا على الأشخاص المطعمين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس أن يخضعوا لعزل مدته سبعة أيام، ويمكن الخروج من هذا الحجر في اليوم الخامس إذا تبين في الفحوص أنهم تماثلوا للشفاء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، إن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19 ستنخفض من عشرة إلى سبعة أيام.