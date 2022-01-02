«التعاونى الزراعى»: مصانع السكر تستعد لاستلام البنجر من المزارعين

قال محمد جبر عضو الاتحاد التعاوني الزراعي، عضو جمعية بنجر السكر، إن مصانع السكر تستعد لعمليات توريد البنجر، مشيرًا إلى أن محصول هذا الموسم يتم تسويقه عن طريق العقود من طرف واحد، وأن مندوب المصنع في القرية يقوم بتصوير بطاقة المزارع ويعمل عقدًا دون الرجوع للطرف الثاني.

وطالب في تصريح لـ"الدستور" بأن يكون هناك وسيط بين المزارع وشركة السكر، لافتًا إلى وجود تنسيق في عملية تقليع محصول البنجر حسب تاريخ زراعته، حيث إن المدة الطبيعية لمكوثه في الأرض 180 يومًا من عمر زراعة النبات في الأرض.

وأكد أنه يجب أن تكون جمعية بنجر السكر وسيطًا بين المزارع وشركات السكر، تخطر الأولى المزارع بعملية "التقليع" للمحصول طبقًا للجدول الزمني الذي تمت زراعته فيه، مشيرًا إلى أن مصنع بنجر المنيا سيستوعب 120 ألف فدان.

ونوه بأن الدولة أعدت المساحة التي تغطي احتياجات المصنع والذي سيكتفي ذاتيًا منها والتي تصل إلى 600 ألف فدان.