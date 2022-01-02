الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: التلقيح بـ«سينوفاك» مع جرعة «فايزر» المعززة أثبت فاعلية ضد كورونا

سينوفاك
سينوفاك

قال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، إن البيانات الحالية أظهرت أن مزيجًا من لقاح سينوفاك (كورونا فاك) وفايزر (كوميرناتي) وفر حماية لفترة أطول ضد الإصابة بأعراض مرضية خطيرة من "كوفيد- 19".

وأثبتت البيانات أن الحصول على جرعتين من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا ودعمهما بجرعة معززة من لقاح فايزر، أكثر فعالية ضد الفيروس ومنع أعراض المرض والنقل للمستشفى وإلى وحدات الرعاية المركزة في ماليزيا.  

ونصح المواطنين المؤهلين لتلقي اللقاح، خاصة أولئك الذين تلقوا لقاح سينوفاك، كلقاح أولي، بتلقي جرعات معززة نظرًا لأن فعالية اللقاح تتراجع بعد أشهر قليلة.

وذكر عبدالله لصحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد، أنه "كانت هناك فوضى في الدخول إلى مستشفياتنا ووحدات الرعاية المركزة، والآن المنشآت الصحية أفضل كثيرًا".

وأعلن وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين، عن تعليق إرسال المواطنين الماليزيين- مؤقتًا- لأداء مناسك العمرة اعتبارًا من 8 يناير الجاري إلى موعد يتم الإعلان عنه لاحقًا، وكذلك تأجيل حجوزات جديدة لتذاكر الطيران لغرض العمرة اعتبارًا من اليوم، وذلك لحصر انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المعروف باسم "أوميكرون".

 

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