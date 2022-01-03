أزمات من حياة الفنانة مي عز الدين

الفنانة مي عز الدين من الفنانات التي تجذب انتباه مشاهديها بإستمرار، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية، له تاريخ فني ودرامي حافل، شاركت الفنان تامر حسني في أجزاء من فيلم عمرو وسلمي جزء أول وثاني، ويعتبر من أبرز أعمالها الجميلة التي مازالت حتى الآن تسعد جمهورها عند المشاهدة.

وولدت مي عز الدين في أبو ظبي بالإمارات، حيث بعد أستكمالها لمشورها التعليمي وتخرجها من كلية الآداب، تم تقديمها للمخرج محمد النجار للقيام بدور البطولة في فيلم رحلة حب مع الفنان محمد فؤاد.

وتمر مي عز الدين بالعديد من الأزمات في حياتها الآن حيث نرصد لكم في السطور التالية، بعض الأزمات التي واجهتها في حياتها:-

أزمة مسلسل " فيلا كارمة"

تسببت الممثلة مي عز الدين في " احداث ازمة كبيرة خلف كواليس المسلسل التليفزيونى الجديد (فيلا كارمة) الذي تعاقدت على بطولته مؤخرا استعدادا لتقديمه في الموسم الردامي الرمضاني المقبل، والذي تتعاون فيه مع المؤلف ايمن سلامة الذي صنعت معه نجاحها في مسلسل "قضية صفية".

الأزمة تفجرت بعد أن فوجئت الشركة المنتجة بتعاقد مي مع شركة اخرى وهي الشركة المنتجة لمسلسل تامر حسنى الجديد (ادم) عقب قيام تامر حسني بترشيحها هي ودرة لمشاركته بطولة العمل، ومن ثم تجاهلت مي - بشكل او بآخر- كما اكد مصدر مسئول بالشركة لموقع "مصراوي" حقوق الشركة المنتجة لمسلسلها الاول والتي اتفقت معها على عدم الاشتراك في عمل اخر، حتى تنتهي تماما من تصوير هذا المسلسل وهو ما لم تلتزم مي به.

الشركة تدرس حاليا كيفية معالجة الازمة بشكل ودي مع مي بعيدا عن التصعيد مثل التقدم بشكوى للنقابة ضدها او اقامة دعوى قضائية.

يذكر أن مي سافرت عقب تعاقدها على مسلسل (فيلا كارمة) للعاصمة الانجليزية لندن من أجل شراء الملابس التي سترتديها في المسلسل حيث تجسد ضمن احداثه شخصية فتاة أرستقراطية تختلف في أسلوبها وطريقة تفكيرها بشكل كامل عن شخصية صفية التي تألقت في تجسيدها على شاشة رمضان الماضي.

عانت الفنانة مي عزالدين من العديد من الشائعات فقد انتشر على مواقع الأخبار خبر خطوبة الفنانة مي عز الدين من رجل الأعمال الشهير أحمد أبوهشيمة والزوج السابق للفنانة هيفاء وهبي وجود علاقة عاطفية بينهما. ولكن مي أكدت عدم صحة الخبر وأبدت دهشتها من تردد تلك الأخبار.

تحب الأسماء الغريبة

كل عمل تظهر فيه الفنانة مي عز الدين تحرص على اختيار الأسماء الغريبة، مرة "كوريا" في مسلسل" دلع بنات" ومرة شيكامارا" في فيلم " شيكامارا" مي عز الدين علقت على هذا في برنامج " أسعد الله مسائكم - سيد أبو حفيظة" مع الفنان أكرم حسني، وقالت إنها التي تختار هذه الأسماء لأنها ترى أن اسم الشخصية الغريب يساعد على نجاحها.

خطوبتها من زيدان

ارتبط محمد زيدان بالفنانة مي عز الدين وحرصت خلال فترة خطوبتهما على حضور مباريات المنتخب المصري في الاستاد، وبعد فترة انفصل زيدان عن مي عز الدين دون إبداء الأسباب وفي لقاء مع الإعلامية راغدة شلهوب، قالت مي عز الدين إنها لم تندم على خطوبتها بمحمد زيدان مشيرة إلى أنها تحترمه.

وفي لقائه مع الفنانة نيكول سابا في برنامج" التفاحة" المعروض على قناة "دريم" قال زيدان إنه انفصل عن زوجته الأولى والدة ابنه آدم، وقابل مي عز الدين في مباراة للمنتخب وتعلق بعد رحلة حب، وبسبب عقليتهم مختلفة لذا لم يكملا سويا، فانفصلا.

عملية جراحية

كشفت الفنانة مي عزالدين عن دخولها غرفة العمليات بعد أيام قليلة، بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك لإجراء عملية جراحية خطيرة خلال الأيام المقبلة.

وتخضع عزالدين لعملية المرارة، وذلك بعدما عانت منها منذ سنوات عديدة قاربت على الـ 13 عامًا، منذ أواخر 2009، وذلك بعدما انتهت من تصوير فيلم "عمر وسلمي" في جزئه الثاني، والذي لاقى حالة نجاح كبيرة وقتها.

واستقرت الفنانة مي عزالدين على خوض العملية الجراحية خلال الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن تعود بعدها إلى منزلها مباشرة لتتلقى العلاج بشكل يومي وفقًا لتعليمات الأطباء.