أبرزها الصمت الزوجي.. علامات تدل بأنك غير سعيد في زواجك

تعتبر العلاقة الزوجية من العلاقات التي يجب أن تتسم بروح التفاهم والحب، ففي ظل انتشار الضغوط سواء كانت اجتماعية أو عملية، أصبح التعبير عن المشاعر من الأشياء التي تواجه شبح الانقراض.

هل أنت في زواج غير سعيد وتخشى أن تتجه للانفصال؟ عند توارد هذا السؤال في ذهنك، يجب عليك التوقف أمام نفسك للبحث في اوجه الخلل، وفقًا لما ذكره الخبراء بموقع your tango في السطور التالية أوضح الخبراء علامات تدل على أن زواجك غير سعيد.

أنت تكافح من أجل التحدث بطريقة حضارية:

ربما تشعر بالأذى والظلم من قبل شريكك، ما يجعل التواصل صعبًا حيث الصوت المرتفع وتبادل الشتائم الأمر الذي يتسبب في تحويل المناقشة لمشكلة.

يتطلب الأمر جهدًا للاستماع بنشاط، ففي كثير من الأحيان خاصة بعد سنوات من الزواج، تتوقف عن الاستماع بنشاط وتبدأ في وضع افتراضات.

الكثير من الصمت بينكما:

يعتبر الصمت من الأمور التي تدل على ان علاقتك بشريك حياتك غير مستقرة ويَشوبها الكثير من المشكلات، حيث يلجأ أحد الأطراف للصمت من أجل الهروب من تكرار المناقشات الحادة والمشاكل، فكلما زادت الحواجز بينك وبين شريكك، كلما كان من الصعب اختراقها بعد ذلك.

تدخل الآخرين في حياتك

وفقًا لخبراء العلاقات الاسرية، فإن زواجك يتجه نحو المشاكل إذا تدخل الآخرين في المشاكل بينك وبين شريك الحياة، لذا عليك تجنب تدخل الآخرين في المشاكل حتى لو وصلت إلى ذروتها.

قلة التواصل الجنسي:

الجنس ليس فقط مفيدًا لصحتك العاطفية، لكن لتوطيد العلاقة مع شريك حياتك، فإن ممارسة الجنس بانتظام مع شريكك يحسن ثقتك بنفسك، وهو ما يأتي بثماره فيما بعد.

فوفقًا لخبراء علم النفس، إذا كنت تمارس الجنس أقل من عشر مرات في السنة، فأنت في طريقك إلى المتاعب مع شريك الحياة.