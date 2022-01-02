الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولاية ألمانية تشدد قواعد كورونا بسبب انتشار متحور أوميكرون

كورونا في المانيا
كورونا في المانيا

تعتزم ولاية شلزفيج-هولشتاين الألمانية تشديد قواعد الحماية من كورونا بسبب انتشار متحور أوميكرون.


واتفق رئيس حكومة الولاية دانيل جونتر اليوم الأحد مع نائبيه وزيرة المالية مونيكا هاينولد ووزير الصحة هاينر جارج بالإضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الحكومة الائتلاف، حسبما أعلن مكتب رئاسة الحكومة في مدينة كيل.


وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تحديد الحد الأقصى لحضور الفعاليات بـ50 فردًا للقاعات المغلقة، وبـ100 فرد في الهواء الطلق، اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء.


يذكر أن القواعد المعمول بها حاليًا تسمح بحضور 1000 شخص بحد أقصى في هذه الفعاليات بحيث لا تزيد نسبة الحضور عن نصف السعة المتاحة.


وتنص القواعد الجديدة على عدم التقاء أكثر من عشرة أشخاص من الملقحين أو المتعافين في الأماكن العامة أيضا بعد أن كانت هذه القاعدة قاصرة على اللقاءات داخل المساكن فقط.


من جانبه، قال جونتر في إشارة إلى القاعدة القانونية القديمة لمرسومات كورونا التي أمرت الحكومة الائتلافية بإنهائها:" أنا أطالب الحكومة الاتحادية بتثبيت الوضع الوبائي على الصعيد الوطني" لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو "توفير كل الأدوات الضرورية في مكافحة الجائحة"، وأضاف أنه في حال لم يحدث ذلك سيطلب إلى برلمان الولاية تثبين الوبائي على صعيد الولاية.


من جانبهما، كانت هاينهولد «من حزب الخضر»، وجارج من الحزب الديمقراطي الحر أعلنا تأييدهما لمطلب جونتر بعكس موقف حزبيهما على الصعيد الاتحادي.


يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيجري في السابع من الشهر الجاري مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية مشاورات حول كيفية المضي قدما في مكافحة الوباء.


وقال جونتر إن متحور أوميكرون هو السائد حاليا في الولاية.


كان معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أعلن أن المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا لكل مئة ألف نسمة في الولاية وصل اليوم إلى 233.9 مقابل 147.7 قبل أسبوع، بما يزيد عن المتوسط العام في البلاد «222.7» رغم أن الولاية كانت تسجل أدنى عدد للإصابات على مستوى ألمانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب بمختلف المراحل الدراسية

إعادة فتح طريقى «الزعفرانة» و«الشيخ فضل» بالبحر الأحمر

خبير صحة إسرائيلي يرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات جديدة بشركات قطاع البترول

السيطرة على حريق فى مطعم مشويات بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

خبير صحة إسرائيلي يرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى