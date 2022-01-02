خبير صحة إسرائيلي يرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

توقع أحد أكبر خبراء الصحة الإسرائيليين، اليوم الأحد، أن يُصاب ثلث الإسرائيليين تقريبًا بمتحور "أوميكرون" خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن البروفيسور عيران سيجال، من معهد وايزمان، توقع في تقرير رسمي تم تسليمه إلى الحكومة، أن يصاب واحد من كل ثلاثة أو أربعة إسرائيليين بالمتحور الجديد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، محذرًا من أن معظمهم لن يعرفوا أساسا أنهم قد أصيبوا إذ أن أدوات الفحص في إسرائيل آخذة في النفاد بسرعة كبيرة.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مراكز فحص "كورونا" شهدت اكتظاظا حادا جدا خلال اليومين الأخيرين، ما قد يودي إلى انهيار مُحتمل لقدرة هذه المراكز على استيعاب المترددين عليها.



وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، إن وزارته لن تستطيع تأمين الفحوصات للجميع في ظل نقص المُعدات اللازمة وتسارع وتيرة الانتشار التي لم تشهدها إسرائيل من قبل.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز، إن إسرائيل وسعت نطاق الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد-19»، لتشمل كبار السن في دور الرعاية، مشيرًا إلى مستوى تعرضهم المرتفع للإصابة بالفيروس.

كان نحمان آش، المدير العام لوزارة الصحة، قد وافق على منح ضعاف المناعة جرعة رابعة من اللقاحات، على أن يبدأ التطعيم بها اليوم الجمعة.

وطعم مستشفى إسرائيلي، مجموعة من العاملين بالمجال الطبي بجرعة رابعة يوم الإثنين، على سبيل التجربة، في خطوة وصفها بأنها أول دراسة كبيرة لقياس مدى فعالية الجرعة التعزيزية الثانية في مقاومة المتحور أوميكرون، ومن المنتظر ظهور النتائج خلال أسبوعين.



كانت إسرائيل أسرع البلدان في تنفيذ حملة التطعيم قبل عام، وأصبحت من أوائل الدول التي أطلقت برنامجا للجرعات التعزيزية بعد ملاحظة انخفاض مستويات المناعة مع الوقت.

وتعتزم إسرائيل تقديم جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن يعانون من نقص المناعة.

