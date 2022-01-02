الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب بمختلف المراحل الدراسية

وزير التعليم
وزير التعليم

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للطلاب بمختلف المراحل الدراسية، للتعرف أكثر عن كيفية قراءة النصوص وتدوين الملاحظات على القراءة وتخصيص وقت لأداء هذه المهمة.

وأضاف وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: للانضمام  لورشة العمل من Britannica على بنك المعرفة المصري الأربعاء ٥ يناير الساعة ٧:٠٠ مساءً الدخول على هذا الرابط:

https://www.ekb.eg/ar/events?event=167819997showd&month=1&year=2022 

وطالب وزير التربية والتعليم الراغبين بالتسجيل الآن وسيصل رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به عبر ورشة بنك المعرفة المصري.

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