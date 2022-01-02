حصاد «القوى العاملة» اليوم.. متابعة الإجراءات الاحترازية فى 131 ألفًا و348 مصنعًا وشركة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، عددا من الأحداث الهامة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تم التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 131 ألفا و348 مصنعاً وشركة على مدى 21 شهرًا كاملة، على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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كما أعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 4 متوفين مصريين بالرياض، وبلغت المستحقات 126 ألفا و540 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 528 ألفا و937 جنيها مصريا تقريبا.

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وتلقى الوزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أنه لن يسمح للموظفين غير المطعمين بالدخول إلى مقر العمل لدى جميع الجهات الاتحادية في الدولة اعتباراً من غد الاثنين الموافق 3 يناير 2022 .

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ونظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ندوة بعنوان “المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” والهدف من إنشاء هذه الوحدة وحقوق وواجبات العامل طبقا لقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠١٣، في شركة اور اجلو ايجيبت بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.

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