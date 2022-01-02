الجنايات تؤجل محاكمة 4 بلطجية قتلوا شابًا فى طنطا لـ 4 يناير

أصدرت اليوم، محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، قرارا بتأجيل محاكمة 4 بلطجية تعدوا على الشاب أمير فاروق وطعنه حتى فارق الحياة إلى جلسة 4 يناير.

يذكر أن شاب قد لقي مصرعه إثر إصابته بطعنات نافذة أودت بحياته على يد عاطلين؛ بسبب خلافات سابقة بينهم، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وضبط المتهمين.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعي ا.ف 25 سنة لمستشفى طنطا الجامعي جثة هامدة، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين المتوفى وعاطلين لخلافات سابقة بينهم، تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.