الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تؤجل محاكمة 4 بلطجية قتلوا شابًا فى طنطا لـ 4 يناير

محكمة
محكمة

أصدرت اليوم، محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، قرارا بتأجيل محاكمة 4 بلطجية تعدوا على الشاب أمير فاروق وطعنه حتى فارق الحياة إلى جلسة 4 يناير.

يذكر أن شاب قد لقي مصرعه إثر إصابته بطعنات نافذة أودت بحياته على يد عاطلين؛ بسبب خلافات سابقة بينهم، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وضبط المتهمين.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعي ا.ف 25 سنة لمستشفى طنطا الجامعي جثة هامدة، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين المتوفى وعاطلين لخلافات سابقة بينهم، تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

محافظة الغربية الإجراءات القانونية مستشفى طنطا الجامعي شرطة النجدة تأجيل محاكمة طنطا الجامعي بلطجية ضبط المتهمين مدير امن الغربيه

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