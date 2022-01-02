الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المخرج عصام السيد رئيسًا للجنة المسرح فى تشكيلها الجديد

المخرج عصام السيد
المخرج عصام السيد

اعتمدت مؤخرًا الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، التشكيل الجديد للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

وقد جاء التشكيل كالآتى: المخرج عصام السيد رئيسًا، وعضوية كل من المخرج ناصر عبدالمنعم والدكتور أحمد مجاهد والدكتور ياسر علام والدكتور أيمن الشيوى والدكتورة أميرة الوكيل والدكتور محمد الشافعى والفنان حازم شبل والفنانة عبير على والناقدة ليليت فهمى والمخرج أحمد طه، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية ومدير المركز القومى للمسرح ومدير الأنشطة الفنية والثقافية بوزارة التعليم.

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