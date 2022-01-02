المخرج عصام السيد رئيسًا للجنة المسرح فى تشكيلها الجديد

اعتمدت مؤخرًا الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، التشكيل الجديد للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

وقد جاء التشكيل كالآتى: المخرج عصام السيد رئيسًا، وعضوية كل من المخرج ناصر عبدالمنعم والدكتور أحمد مجاهد والدكتور ياسر علام والدكتور أيمن الشيوى والدكتورة أميرة الوكيل والدكتور محمد الشافعى والفنان حازم شبل والفنانة عبير على والناقدة ليليت فهمى والمخرج أحمد طه، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية ومدير المركز القومى للمسرح ومدير الأنشطة الفنية والثقافية بوزارة التعليم.