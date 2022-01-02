الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أمطار متوسطة تضرب الإسكندرية بالتزامن مع نوّة الميلاد (صور)

نوة عيد الميلاد
نوة عيد الميلاد

شهدت محافظة الإسكندرية، الأحد، أمطارًا متوسطة على أنحاء عروس المتوسط مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع نوّة الميلاد.

ووفقًا لهيئة الأرصاد، من المقرر أن تشهد الإسكندرية سحبًا رعدية على شمال المحافظة يصاحبها بعد ذلك سقوط أمطار متوسطة الشدة والمتوقع خلال الساعات المقبلة تدفق سحب متقطعة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة، لتتفاوت شدة الأمطار لتهطل بنسب متوسطة الى غزيرة بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، وتصل الأمطار إلى غزيرة بمنطقة حي العامرية.

واستمرت أعمال تطهير الشنايش والمطابق مع انتشار تمركزات سيارات شفط وكسح مياه الأمطار لمنع تكدسها لتفادي تأثيرها على إعاقة حركة المارة والسيارات.

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محافظة الإسكندرية بها ما يزيد عن 94 ألف مطبق و38 ألف شنيشة يتم العمل علي تطهيرهم بشكل دوري قبل النوات ويتم تكثيف العمل على مناطق تجمع المياه أثناء النوة لرفع العبء عنها نتيجة تجريف المخلفات أثناء استيعابها لمياه الأمطار.

من جانبه، أكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي على استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة على مدار ٢٤ ساعة للعمل علي الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها واستمرار أعمال تطهير البيارات والمصارف على مدار الساعة ومتابعة مناسيبها.

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وتابع نافع بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظة والنجدة للعمل على الشكاوي فور ورودها، وبانتظار بلاغات المواطنين عن أي تجمعات للمياه للعمل على رفعها؛ لتستمر حالة الطقس غدًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، لتسجل الدرجة العظمى لمحافظة الإسكندرية ١٩ أما الصغرى فتسجل ١٢.

وتستمر الشبورة المائية تصل لحد الضباب من الخامسة فجرًا، حتى الثامنة صباحا، لتشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة هطول من ٣٠ - ٤٠ ٪ وذلك على فترات متقطعة.

نوة عيد الميلاد
نوة عيد الميلاد
عيد الميلاد الإسكندرية امطار نوات شتوية أخبار الطقس

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