الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق مخازن أخشاب فى المنيا

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل في أحد مخازن الأخشاب بقرية البدرمان، بمدينة ديرمواس في المنيا، اليوم الأحد، ولم يسفر عن ضحايا أو إصابات.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في أحد مخازن الأخشاب والمشغولات.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل أحد المخازن، وانتقل فريق الحماية المدنية إلي موقع الحريق وتم السيطرة عليه دون خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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