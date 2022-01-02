الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق ثالث قوافل «مهنتك مستقبلك» ضمن حياة كريمة في زفتى بالغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق القافلة الثالثة من قوافل التدريب المهني بقرية تفهنا العزب بمركز زفتى ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» التابعة لفعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث بدأت دورة تعليم الخياطة في مقر الوحدة المتنقلة بسيارة مديرية القوى العاملة، وتستمر لمدة خمس أسابيع لـ١٠ متدربين تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية تقوم بتوفير التدريبات المهنية المجانية المختلفة في مجالات (التفصيل، الخياطة، الكهرباء والسباكة)، في إطار توفير فرص عمل لائقة مما يساعد على تحقيق التمكين الاقتصادي وزيادة دخل الأسرة خاصةً بالقرى الأكثر احتياجًا.

يذكر أنه تم تدريب 20 سيدة في قافلتين تم تنظيمهم في قرية نهطاي، وتهيب محافظة الغربية بالسادة الراغبين بالالتحاق بالتدريبات المهنية المختلفة تقديم صورة البطاقة الشخصية ورقم التليفون في مقر مكتب العمل بزفتى، ولمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل مع مدير المكتب على الرقم التالي (01065300360).

إنطلاق ثالث قوافل مهنتك مستقبلك المركز المتنقل بزفتى ضمن حياة

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