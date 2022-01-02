البعثة الأمريكية: أنجولا وغانا تتسلمان 2.5 مليون جرعة لقاح مضادة لكورونا

أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي تسليم أنجولا وغانا شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مسعى لدعم إنهاء جائحة كورونا.

وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصول 2.5 مليون جرعة لقاح عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة "كوفاكس".

وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر"، إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في أنجولا وغانا، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.

وأكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحية للاتحاد الإفريقي، تسجيل إجمالي إصابات القارة الإفريقية 9 ملايين و450 ألفًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و228 ألف وفاة وسط تعافي 8 ملايين و530 ألف شخص.

وذكر بيان صادر اليوم الأحد، أن نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 8.8% فقط بينما تلقى نحو 13.14% جرعة واحدة، فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الإفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.