وزير الرياضة: نعمل على تعظيم مساهمات الشباب التنموية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن خطة الوزارة ترتكز على تنفيذ رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بتكثيف المبادرات الخاصة بدعم قيم الولاء والانتماء وتعظيم مساهمات الشباب في المجالات التنموية المصرية، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية، فضلًا عن الخدمات الصحية والتنموية التي تتيحها للمجتمعات المحيطة بها في جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء حواري عقده وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، مع ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية بديوان وزارة الشباب والرياضة، لبحث تفعيل أوجه التعاون المشترك للنشء والشباب في مختلف أنشطة ومشروعات ومبادرات وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب وزير الرياضة عن تهنئته لجميع الحضور ولشباب مصر بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مؤكدًا تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والمؤسسات التابعة لهما في جميع المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتمكين النشء والشباب والفتيات في شتى المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاقتصادية والتنموية بوجه عام.

وأوضح أن الوزارة عملت خلال الآونة الأخيرة على تغيير نمط الحياة لدى مختلف المواطنين وليس الشباب فقط، من خلال تكثيف برامج الممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة لهم ورفع اللياقة البدنية من خلال مشروعات الدراجات والماراثونات وأنشطة مراكز الشباب والأندية الرياضية.

من جانبهم، أعرب الحضور من ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية عن تقديرهم البالغ للدور الذي تؤديه وزارة الشباب والرياضة في جميع المحافظات، مؤكدين حرصهم على تكثيف مشاركة الشباب والنشء والفتيات لديهم في مختلف أنشطة ومشروعات وزارة الشباب والرياضة.