الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2022، يعد من أهم المواقع الخدمية التي تحظى على عمليات بحث كبيرة على مدار الساعة.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية كيفية الاستعلام والرابط الرسمي الذي خصصته وزارة الصحة لمتابعة التقديم وحالات الطلب.

رابط موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 

وفي إطار خدماتنا التي نقدمها للقراء، ننشر رابط الموقع الرسمي الخاص بتسجيل لقاح فيروس كورونا من خلال موقع وزارة الصحة المصرية egcovac.mohp.gov.eg.

خطوات تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

يمكن للمواطنين التسجيل بشكل إلكتروني في الموقع التابع لوزارة الصحة المصرية لأخذ لقاح كورونا، وكذلك إجراء التعديلات على مواعيد الجرعة إذا كان المركز به قائمة انتظار طويلة في المنطقة المحددة، من خلال الخطوات التالية:

  • (الخطوة الاولى): الدخول بشكل مباشر على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة اضغط هنـــــــــــا
  • (الخطوة الثانية): يجب الاتجاه نحو التسجيل لطلب اللقاح، إذا كنت تدخل على الموقع لأول مرة للمتابعة.
  • (الخطوة الثالثة): سيتم تحديد أو اختيار الفئة التي تنتمي لها سواء كانت «العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو فئات أخرى، التطعيم بغرض السفر.
  • (الخطوة الرابعة): ثم سيتم الطلب منك استيفاء البيانات الشخصية، مثل كتابة الاسم بالكامل كما هو بالبطاقة الشخصية، وكتابة الجنسية، وكتابة الرقم القومي، وكتابة تاريخ الميلاد، وكتابة النوع، وكتابة المحافظة التي ترغب في الحصول على التطعيم، وكتابة أمراض مزمنة، وكتابة الوظيفة، الخ.

 
الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا 2022


أولا: الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم، الأشخاص الذين لديهم أمراض الصدر المزمنة، مرضى الفشل الكلوي، ...)
ثانيا: الأشخاص المرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو بعض من الأدوية
ثالثا: الأشخاص مرضى الأورام
رابعا: الأشخاص كبار السن والأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة.

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