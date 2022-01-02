الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات القاهرة تقضى بالمشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر فاكهة

محكمة
محكمة

أصدرت اليوم، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية حكما يقضي بمعاقبة تاجر فاكهة بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك لإدانته بحيازة جوهر المخدر الحشيش بقصد الاتجار فيه، وسلاح أبيض "سكين".

ضمت أوراق القضية التي حملت رقم 7123 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 1516 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، بأن المتهم "محمد طلعت" 40 عامًا، تاجر فاكهة، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز سلاح أبيض "سكين"، بغير مسوغ قانوني.

وأوضح أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليهما من القانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة مكرر الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات 7 لفافات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أن المتهم كان ممسكاً سلاح أبيض "سكين"، أثناء ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافات مخدرة وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات بقصد الإتجار والسلاح عن تجارته.

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