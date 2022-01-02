الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل: استمرار تطبيق تخفيضات التذاكر الخاصة بكبار السن

وزير النقل
وزير النقل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعين متتاليين، الأول مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور مساعد وزيرالداخلية لشرطة النقل والمواصلات.

وأكد الوزير استمرار التنسيق بين الجانبين في الحفاظ على مهمات السكة الحديد من السرقات مع تثمين تغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجرائم وكذلك التأكيد على التصدي لظاهرة الباعة الجائلين  وتوفير احتياجات الراكب من خلال الأكشاك الموجودة بأرصفة المحطات ومن خلال بوفيهات القطارات المختلفة، وكذلك التصدي لظاهرة قذف القطارات بالحجارة واقتحام بعض السيارات للمزلقانات، وهي مغلقة وكذلك السلوكيات السلبية الأخرى مثل التدخين وعدم ارتداء الكمامة في المحطات والقطارات، حفاظًاعلى سلامة الركاب.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات في تأمين ورش السكة الحديد والغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية للسكك الحديدية، وإقامة أسوار على جانبي السكة، في كل الأماكن التي بها تجمعات سكنية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وعقد وزير النقل الاجتماع الثاني مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورؤساء الشركات التابعة للهيئة، مؤكدا استمرار بذل الجهود على مدار الساعة لخدمة الركاب مع تقديم التسهيلات للركاب والطلبة لعمل الاشتراكات، وكذلك استمرار تطبيق تخفيضات التذاكر الخاصة بكبار السن وتقديم التسهيلات والخدمات لهم في تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة وكذلك المحافظة على نظافة القطارات والمحطات.

وشدد على سرعة نهو مشروعات الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط والقيام بأعمال أنواع الصيانة لجميع الجرارت والعربات بشكل دوري ومستمر للحفاظ على اسطول الوحدات المتحركة وسرعة الانتهاء من تطوير المحطات، المدرجة بمباراة حياة كريمة وسرعة نهو الإجراءات الخاصة بمشروعات الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة.

وزير النقل استمرار تطبيق تخفيضات التذاكر الخاصة بكبار السن تقديم كافة التسهيلات لهم السن تخفيضات التذاكر الخاصة

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