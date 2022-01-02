الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز صلاة قيام الليل من الساعة 9؟.. خطيب بالأوقاف يجيب

قيام الليل
قيام الليل

تلقى الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، في بث مباشر على "فيسبوك" سؤالاً من أحد المتابعين يقول:" أصلى من التاسعة حتى العاشرة قيام الليل بمائة آية قرآنية فهل هذا صحيح؟

وأجاب رمضان:"نعم يجوز ذلك، فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب وبالتحديد من بعد السنة، وبالأدلة على ذلك، فيجوز أن تصلي أيها السائل بعد المغرب قيام ليل، وأي آيات من القرآن تجوز بها صلاة الليل.

أضاف في مقطع فيديو مصور أنه من قام صلاة الليل بعشر آيات لم يكتب من الغائبين، ومن قام الليل بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين، فيجوز لك أيها المسلم أن تقوم الليل بآي من هؤلاء.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

الدكتور رمضان عبد الرازق اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف قيام الليل صلاة المغرب القرآن طريقة التواصل مع دار الإفتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. وسيارات الشفط ترفع تراكمات المياه

بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات جديدة بشركات قطاع البترول

رئيس هيئة المحطات النووية: الحصول على إذن إنشاء أول وحدتين بـ«مفاعل الضبعة» فى النصف الثانى من العام الجارى

هدف صلاح أمام تشيلسى.. أول أهداف الفرعون المصرى فى 2022

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية