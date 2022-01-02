هل يجوز صلاة قيام الليل من الساعة 9؟.. خطيب بالأوقاف يجيب

تلقى الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، في بث مباشر على "فيسبوك" سؤالاً من أحد المتابعين يقول:" أصلى من التاسعة حتى العاشرة قيام الليل بمائة آية قرآنية فهل هذا صحيح؟

وأجاب رمضان:"نعم يجوز ذلك، فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب وبالتحديد من بعد السنة، وبالأدلة على ذلك، فيجوز أن تصلي أيها السائل بعد المغرب قيام ليل، وأي آيات من القرآن تجوز بها صلاة الليل.

أضاف في مقطع فيديو مصور أنه من قام صلاة الليل بعشر آيات لم يكتب من الغائبين، ومن قام الليل بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين، فيجوز لك أيها المسلم أن تقوم الليل بآي من هؤلاء.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.