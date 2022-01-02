الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المتهم بالتحرش بطالبة قنا: «ساعة شيطان ومش هعمل كده تانى»

المتهم
المتهم

أدلى المتهم بالتحرش بطالبة جامعية بقنا، باعترافاته في محضر الشرطة واعترف بارتكابه الواقعة.

وقال «أحمد.ح» حاصل على ليسانس حقوق المتهم في الواقعة: «ما حدث كان ساعة شيطان ومش هعمل كده تاني»، مبديا ندمه على ارتكاب الواقعة.

وضبطت طالبة بقنا، اليوم، شاب تحرّش بها في أحد الشوارع بمدينة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط شاب تحرش بطالبة أثناء مرورها بأحد الشوارع بمدينة قنا.

وقالت «ماري.م» 22 عاما، متزوجة، وطالبة في الفرقة الرابعة بكلية الآداب، إنه أثناء مرورها في الشارع بمدينة قنا، فوجئت بشاب تحرّش بها، وأسرعت خلفه حتى أمسكت به، وسلمته للشرطة بمساعدة الأهالي.

وتم التحفظ على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

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