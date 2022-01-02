الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

9 ملايين و450 ألفًا إجمالي إصابات كورونا في إفريقيا

كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحية للاتحاد الإفريقي، تسجيل إجمالي إصابات القارة الإفريقية 9 ملايين و450 ألفًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و228 ألف وفاة وسط تعافي 8 ملايين و530 ألف شخص.
وذكر بيان صادر اليوم بلوغ نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 8.8% فقط بينما تلقى نحو 13.14% جرعة واحدة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.


وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الإفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.


يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كل بلدان القارة السمراء على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى لبناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.


يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أشارت إلى أن تطعيم سكان قارة إفريقيا ضد فيروس "كورونا" أمر هام لحماية القارة والعالم من المتحورات الخطيرة، لكن الإمدادات تظل المشكلة الوحيدة التي تواجهها دول القارة السمراء.

وأوضحت الصحيفة أن التحدي الأكبر لتطعيم إفريقيا ضد (كوفيد- 19) وحماية شعوبها وشعوب العالم، كان على مدار أشهر يتمثل في الإمدادات، فقد تم إعطاء 404 ملايين جرعة فقط من اللقاح لسكان القارة البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات جديدة بشركات قطاع البترول

منتدى شباب العالم 2022.. تعرف على أجندة النسخة الرابعة

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

أشرف رسلان رئيسًا لشركة قطارات النوم

سماء إبراهيم تكشف لـ«الدستور» آخر تطورات حالتها الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية