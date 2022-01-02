9 ملايين و450 ألفًا إجمالي إصابات كورونا في إفريقيا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحية للاتحاد الإفريقي، تسجيل إجمالي إصابات القارة الإفريقية 9 ملايين و450 ألفًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و228 ألف وفاة وسط تعافي 8 ملايين و530 ألف شخص.

وذكر بيان صادر اليوم بلوغ نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 8.8% فقط بينما تلقى نحو 13.14% جرعة واحدة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.



وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الإفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.



يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كل بلدان القارة السمراء على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى لبناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.



يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أشارت إلى أن تطعيم سكان قارة إفريقيا ضد فيروس "كورونا" أمر هام لحماية القارة والعالم من المتحورات الخطيرة، لكن الإمدادات تظل المشكلة الوحيدة التي تواجهها دول القارة السمراء.

وأوضحت الصحيفة أن التحدي الأكبر لتطعيم إفريقيا ضد (كوفيد- 19) وحماية شعوبها وشعوب العالم، كان على مدار أشهر يتمثل في الإمدادات، فقد تم إعطاء 404 ملايين جرعة فقط من اللقاح لسكان القارة البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.