«لا للفصل التعسفي».. قانون العمل الجديد يقضي بإلغاء استمارة 6

يضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من المزايا للعاملين بالقطاع الخاص، والذي بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحيث يسهم القانون في توفير بيئة وظيفية لائقة، ويحافظ مشروع القانون المقدم من الحكومة، على العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء.

إلغاء استمارة 6

ومن بين مواد مشروع قانون العمل الجديد، إلغاء استمارة 6، إذ كانت تمثل تهديدًا دائمًا للعامل والموظف في القطاع الخاص، بأنه تحت تهديد صاحب العمل، حيث أن استمارة 6 هي الاستمارة التي يوقع عليها العامل أثناء توقيع عقود الالتحاق بالشركة، فهي تعد بمثابة استقالة صريحة يستخدمها صاحب العمل في أي وقت إذا أراد تصفية العمال، الأمر الذي تسبب في العديد من حالات الفصل التعسفي للموظفين بالشركات.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مشروع قانون العمل الجديد قبل مناقشته بالشيوخ:

-استحدث القانون إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية مقره محافظة القاهرة، يتولى وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وفرض إلغاء الترخيص حال ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل.

-ولأول مرة يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويقوم الصندوق بتقديم الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

- كما حظر مشروع القانون تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، ووفر 45 يومًا في السنة إجازة للعامل من ذوي الإعاقة، ومثلهم لمن تجاوز الخمسين عامًا، كما تضمن سقوط حق العامل في اقتضاء مقابل إجازته إذا نزل عنها.

-ألغى القانون الجديد أيضًا، استمارة 6، التي كانت تتيح فصل العامل في أي وقت، كما ألغى الفصل التعسفي للعمال، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى.