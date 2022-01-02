الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حلقة وصل».. منتدى شباب العالم يطلق نسخة محدثة من تطبيقه للهواتف الذكية

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وأعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق نسخة جديدة ومطورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان World Youth Forum على Apple Store وGoogle Play، ليكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل أنحاء العالم.

 

يقدم تطبيق منتدى شباب العالم كل الأخبار الحصرية عن فعاليات المنتدى، كما يتيح التطبيق الأجندة الخاصة بالمنتدى لهذا العام، وتفاصيل الفعاليات والمتحدثين، فضلاً عن خاصية تفاعل المستخدمين مع المنتدى من جميع أنحاء العالم من خلال استقبال الأسئلة الخاصة بهم، كما يرسل التطبيق بعض الإشعارات بمواعيد عقد الجلسات وتنبيهات قبل بدء الدورات والورش.

 

تتيح النسخة المطورة من التطبيق للمشاركين في المنتدى إنشاء جدول زمني يساعد في متابعة فعاليات الحدث وتقديم خطة لتنظيم جدول المشاركة في كل يوم من أيام المنتدى، كما يسمح التطبيق بالمشاركة بالتعليقات وطرح الأسئلة أثناء حضور الجلسات.

ويمكن تحميل التطبيق الذي يحمل اسم World Youth Forum على الهواتف الذكية للتعرف عن قرب عن أنشطة منتدى شباب العالم لهذا العام، من خلال التسجيل باسم المستخدم عن طريق إدخال البيانات الرئيسية، مثل الاسم والبريد الإلكتروني وتعيين كلمة مرور خاصة، كما يمكن التسجيل عن طريق الحساب الشخصي على فيس بوك.

يمكن تحميل تطبيق منتدى شباب العالمWorld Youth Forum : https://register.wyfegypt.com/download-app .

 

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

إدارة منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم السيسي شرم الشيخ 25 أبريل موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

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