المؤبد لسائق قتل ابنته لشكه في سلوكها بالحوامدية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، رئيس الدائرة 20 سائق بالسجن المؤبد لإدانته بقتل ابنته بالحوامدية.

أسندت النيابة العامة للمتهم "سيد ف س م، سائق في القضية رقم ٢٥٥٣ لسنة ٢٠٢١ جنايات الحوامدية في قتل نجلته آية عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم إزهاق روحها لشكه في سلوكها وهروبها من مسكنها واستدرجها وخنقها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أنهت حياتها.

تلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة المجني عليها وبإجراء للتحريات اللازمة تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتبين أنه والدها.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.