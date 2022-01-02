بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات جديدة بشركات قطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، حركة تنقلات وتكليفات جديدة لمساعدي ومديرى عموم الشئون المالية بشركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

وشملت الحركة الأسماء الآتية:

- تكليف إيمان أحمد وافي سعيد، مساعدًا للرئيس التنفيذي للهيئة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالهيئة المصرية العامة للبترول.

- حاتم أبوالمواهب محمد التوني مساعدًا لرئيس الشركة للمراجعة الداخلية بالشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو».

- المعتز بالله السعيد محمد أبوسيف مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي».

- أمل محمد عبده آدم، مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة مصرللصيانة «صيانكو».

- محمد علي محمد مصطفى، مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة النيل لتسويق البترول.

- وليد أنور محمود محمد، مديرًا عامًا للشئون المالية، وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم «بتروبل».

- حازم محمد أمين محمد سالم، مدير عام الشئون المالية وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول.

- محمد صلاح عباس منصور مدير عامًا للشئون المالية بالشركة المتحدة لمشتقات الغاز.

- هاني السعيد حسن أحمد، مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية والعقود وشئون العملاء بالشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو».

- أشرف لطفي حسن محمد، مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت».

- عصام فتحي محمد مرزوق، مديرًا عامًا للقضايا والتحقيقات بالشئون القانونية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي.

- أيمن محمد محمود محمد الهواري، مديرًا عامًا للشئون القانونية بالشركة المصرية للخدمات الفنية لصيانة الأجهزة «صيانكو».

- محمد إسماعيل محمد عبدالرحمن، مديرًا عامًا للشئون القانونية بشركة الغاز الطبيعي للسيارات «كارجاس».