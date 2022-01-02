خبير: زيادة فى دخول المستشفيات الأمريكية و«أوميكرون» أقل خطورة

قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه لا يزال هناك خطر من حدوث زيادة في دخول المستشفيات بسبب العدد الكبير للإصابات بفيروس كورونا، حتى في الوقت الذي تشير فيه البيانات الأولية إلى أن المتحور أوميكرون أقل خطورة.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" اليوم الأحد، "الصعوبة الوحيدة تكمن في أنه إذا كان لديك الكثير من الحالات، حتى لو كان معدل دخول المستشفيات بسبب أوميكرون أقل مما هو عليه مع السلالة دلتا، فلا يزال هناك خطر من ارتفاع عدد من يدخلون المستشفيات بشكل يزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية".

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 %، خلال الـ 24 ساعة الماضية بحلول الساعة 15:52 مساء السبت بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 54.9 مليون، وبلغ إجمالي الوفيات 825 ألفا و727 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية التي بلغت 0.7 %، خلال الأسبوع الماضي.

كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن شركات الطيران، اضطرت إلى إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية، في الولايات المتحدة يوم رأس السنة الجديدة بسبب الطقس والوباء.