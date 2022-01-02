محافظ أسوان يشيد بجهود وزارة النقل في إنشاء الكباري

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية ببعض المشروعات الحيوية بقطاع الطرق والكباري والهادفة للقضاء على الحوادث والتكدس المروري مما يساهم في الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أبرزها مشروع إنشاء كوبري علوي للسيارات والمشاه لإنهاء مشكلة الاختناق المروري أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 139 مليون جنيه.

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجهود وزارة النقل والطفرة الغير مسبوقة بقيادة الفريق كامل الوزير في إنشاء المحاور التنموية والكباري، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة العديد من الطرق السريعة الطولية والعرضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد شرايين التنمية والعمران.

من جانبه أوضح المهندس عيد كرومر مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكباري أثناء عرضه لتفاصيل المشروعين بأنه جارى إنشاء كوبري السيل بنسبة تنفيذ 20 %، وكوبري المضيق بنسبة تنفيذ 28% وذلك ضمن خطة العام المالي 2021 / 2022.

وأشار إلى أنه روعي إنشاء كوبري السيل أمام مدخل الصداقة الجديدة لتفادى المباني والعمارات السكنية، بالإضافة إلى خطوط الطرد للصرف الصحي المتجهة إلى محطات المعالجة بكيما، وفيما يخص تيسير الحركة المرورية على الطريق الزراعي الشرقي أسوان / إدفو، وخاصة عند التقاطع مع مزلقان السكة الحديد بالمضيق، ومنع التكدس وتحويلة إلى تقاطع حر، مع إنشاء طرق خدمة لتسهيل الحركة المرورية لقرية المضيق والكاجوج.