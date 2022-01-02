الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ليبيا تتوقع انخفاض إنتاجها النفطى بمقدار 200 ألف برميل إضافى يوميًا

النفط
النفط

تتوقع ليبيا خفض إنتاجها النفطي بمقدار 200 ألف برميل إضافي في اليوم خلال الأسبوع المقبل، حيث يحاول العمال إصلاح خط أنابيب تالف.
ويأتي هذا التخفيض الأحدث بعد أقل من أسبوعين من إغلاق ميليشيات مسلحة أكبر حقل للدولة العضو في منظمة أوبك، وهو حقل الشرارة، ما تسبب في خفض الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل في اليوم. وسيتسبب هذا الإغلاق في تقليص الإنتاج الليبي إلى نحو 700 ألف برميل يوميا، وهو الأدنى منذ أكثر من عام، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
ويمكن لأي انخفاض مستمر فى الإنتاج من ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، أن يعرقل جهود أوبك وشركائها لتعزيز الصادرات.
ويجتمع تحالف "أوبك بلس" الذى يضم دولا منظمة الأوبك، وعددا من الدول غير الأعضاء بالمنظمة وعلى رأسهم روسيا، الثلاثاء المقبل، ومن المحتمل أن يمضي التحالف في زيادة شهرية أخرى قدرها 400 ألف برميل يوميا، وفقًا لدراسة أجرتها بلومبرج، حيث يعيد الإمدادات التي توقفت خلال جائحة فيروس كورونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات جديدة بشركات قطاع البترول

منتدى شباب العالم 2022.. تعرف على أجندة النسخة الرابعة

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

أشرف رسلان رئيسًا لشركة قطارات النوم

سماء إبراهيم تكشف لـ«الدستور» آخر تطورات حالتها الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية