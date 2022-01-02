الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس جنوب إفريقيا: حريق البرلمان دمر كنوزه التاريخية والأثرية

سيريل رامافوزا رئيس
سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا،

أكد سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، مساء الأحد، أن الحريق الذي شب في البرلمان دمر كل كنوزه التاريخية والأثرية.

وقال رئيس جنوب أفريقيا في كلمة له، إن المؤسسات الأمنية تبحث سبب حريق البرلمان، وعلى تلك التحقيقات أن تستمر، وفق قناة "العربية".

واحترقت أحد مباني البرلمان في جنوب أفريقيا بالكامل، بحسب وسائل إعلام محلية، بعد نشوب النيران فيه.

وشب حريق صباح اليوم في مقر البرلمان في مدينة كيب تاون، والذي يمتد في طوابق المبنى.

وقالت وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية، باتريشيا دي ليل، في وقت سابق اليوم إن الحريق أصبح تحت السيطرة، لكن الحريق ما زال مشتعلًا في قاعة مجلس النواب، وإن كان قد تم احتواؤه في مناطق أخرى.

فيما كشفت جين بيير سميث، عضو لجنة بلدية كيب تاون المسئول عن السلامة والأمن، أن الحريق شب في الطابق الثالث للمبنى.

وسبق أن شهدت كيب تاون في أبريل الماضي حريقًا كبيرًا، على جبل الطاولة ودمر كنوزًا في مكتبة جامعة الكيب المرموقة الواقعة على سفحه.

سيريل رامافوزا جنوب أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا كيب تاون حريق برلمان جنوب افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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