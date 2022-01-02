فى ذكرى وفاته.. كيف حارب وحيد حامد «طيور الظلام» بأعماله؟

تحلّ اليوم الأحد، الذكرى الأولى لوفاة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى رحل عن 77 عامًا، بعدما وافته المنيّة في العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

ويعد وحيد حامد من الكتّاب الكبار، حيث قدم العديد من الأعمال السينمائية التي لها هدف ووجود كبير وحارب الفكر الإرهابي بأفلام عديدة وحققت نجاحًا كبيرة.

من هذه الأفلام التي ما زالت راسخة في قلوبنا مع ذكرى رحيله فيلم طيور الظلام الذي تحدث فيه عن الفساد والإرهاب والكباب الذي قدمه الزعيم عادل إمام والجماعة ودم الغزال الذي لعب دور البطولة فيه نور الشريف.

الإرهاب والكباب

يعد "الإرهاب والكباب" من أبرز الأفلام التي طرحها السيناريست وحيد حامد، حيث شاركه في العمل الزعيم عادل إمام، ويعتبر من أضخم الأعمال التي حاربت الفساد ويعرض ظروف المواطن ومدى المعاناة مع الفساد وظروف الحياة الصعبة.

طيور الظلام

الفيلم من إخراج شريف عرفة بمشاركة عادل إمام، يسرا، جميل راتب، أحمد راتب، رياض الخولي، عزت أبوعوف، ويعتبر العمل من الأفلام التي تتناول جرائم الإرهاب ومن أكثر الأفلام تركيزًا على تلك البؤرة السوداء في تاريخ البلاد.

دم الغزال

لم يكن أول فيلم يتناول قضية الإرهاب والفساد الكبير الذي يحل على البلاد بسببهم، حيث تناول الفيلم قضية بنت تعيش بلا أهل يحمل مسئوليتها رجل فقير، وجرسون بلا مال، حيث يحدث نزاع بين طبال ولص على الزواج منها وفي ليلة زفافها من شخص آخر يتم القبض على زوجها، وتتكفّل بنفسها حتى قتلت أثناء محاولة القبض على الطبال الذي أصبح إرهابيًا.

يشارك هذا الفيلم الراحل نور الشريف والفنانة يسرا ومنى زكي وعمرو واكد ومحمود عبدالمغني وصلاح عبدالله.

مسلسل الجماعة

قدم وحيد حامد مسلسله التليفزيوني الذي عرض من خلاله بداية نشأة الإرهاب ومؤسّسها ومرشدها الأول حسن البنا، وذلك في الجزء الأول من العمل، فيما تدور أحداثه حول اغتيال البنا ورحلة مرشدها الثاني حسن الهضيبي وسيد قطب وإصدار الحكم حول إعدامه هو وجماعته.