الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

هل هناك دعاء يحرق الشيطان والجن؟.. داعية يرد

محمد أبو بكر
محمد أبو بكر

قال محمد أبوبكر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك دعاء قاله النبي (ص) في وجه إبليس عندما أراد أن يحرق وجهه، فقد سمعه من سيدنا جبريل وقاله في التو واللحظة فأطفأت نيران الشياطين.

أضاف أبوبكر، في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك":"عندما كان الشيطان يريد أذية النبي وأراد أن يحرق وجهه بالنار نزل سيدنا جبريل وقال له قل، فسأل النبي ماذا أقول، فرد قل:":"أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ".

أشار أبوبكر إلى أن هذا الدعاء كان قد أخرجه الإمام أحمد عن أحد التابعين قلت لابن عبدالرحمن بن خندش التميمي، وكان شيخا كبيرًا هل أدركت النبي، فقال له نعم أدركته، قلت له كيف صنع النبي عليه السلام ليلة كادته الشياطين؟ 

وتابع "فقال ابن عبدالرحمن للصحابي إن الشياطين تحضّرت تلك الليلة على رسول الله من الأودية والشعاب، لأن مسكن الجن لا يكون إلا في الجبال والأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق وجه النبي، ويلاعب النبي في وجهه، فهبط سيدنا جبريل على سيدنا محمد وقال له قل، وما أقول؟ قال قل:" أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن"

أوضح جاد الرب أن تلك الكلمات قالها النبي عليه السلام خلف سيدنا جبريل فطفئت نارهم وهزمهم الله، فهذا الدعاء ننصح بأن يقوله أي إنسان يخاف من شيطان أو من جان وبيته والشارع يقول هذه الكلمات لا يمكن لشيطان أن يهزمه أبدًا.

الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية الداعية الإسلامى نيران الشياطين سيدنا جبريل

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