معاقبة عامل بالمشدد 6 سنوات لحيازته موادة مخدرة وسلاح ناري في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة بمعاقبة عامل زراعي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوط، لحيازته موادا مخدرة وسلاحا ناريا دون ترخيص.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بوقائع القضية رقم 9129 لسنة 2021 جنايات أولاد صقر، ووقعت في شهر سبتمبر يفيد أثناء قيام قوة من مباحث أولاد صقر بالانتقال نفاذا لإذن النيابة العامة بناء على تحريات سرية، بضبط وتفتيش "أحمد ن ال " 29 عاما عامل زراعي مقيم دائرة المركز، عثر بحوزته على إحدى عشر لفافة تحوي نبات أخضر جاف يشبه نبات البانجو المخدر، كذا خمسة وثلاثون لفافة تحوي بداخلها مسحوق يشبه مخدر الهيروين وسلاح ناري خرطوش بداخله طلقة من ذات العيار.

كشفت التحريات قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.

اجرت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم وقدمته لمحكمة جنايات الزقازيق وأصدرت حكمها المتقدم.