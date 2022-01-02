الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنشاء فرع دائم لهيئة الدواء في الغربية

المجلس التنفيذي للمحافظة
المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، اللواء علي أبو الدهب مدير الحماية المدنية والعقيد أحمد ممدوح المستشار العسكري للمحافظة بالإنابة.

بدء محافظ الغربية الاجتماع بالترحيب بالحضور وتهنئة الحاضرين وأهالي المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما هنئ الإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، موجهاً المحافظ الشكر لرجال الوحدات المحلية ولشركة مياه الشرب والصرف الصحي ولكافة الجهات التي شاركت في مواجهة موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة يوم الجمعة.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على طلب هيئة الدواء المصرية بشأن تأجير الوحدتين 5، 6 بالدور الرابع علوي بالبرج الإداري بأبراج عبد المنعم رياض الاستثمارية بطنطا لمدة عام وذلك للحاجة الماسة والعاجلة لتوفير فرع لهيئة الدواء المصرية بالمحافظة، ذلك بعد استيفاء كافة المستندات وموافقة لجنة الإسكان.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم السيد أحمد الشرقاوي على مدرسة عزبة فراج للتعليم الأساسي وإطلاق اسم المرحوم خيري فتوح غازي على مدرسة عزبة القرنفلي للتعليم الأساسي بمركز المحلة، كما وافق المجلس على قبول التبرع بقطعة أرض بقرية سنبو الكبرى مساحتها 539 م2 وذلك لتوفير شارع مؤدي إلى أرض أحد المدارس بالقرية.

فرع دائم لهيئة الدواء المصرية بالغربية وقبول التبرع بقطعة أرض لاستكمال بناء احد المدارس

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