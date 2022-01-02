العراق: 4 حالات وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأحد بتسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفا و167حالة.



وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 206 إصابات بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و94 ألفا و97 إصابة.



وأشار التقرير إلى شفاء 226 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 65 ألفا و434.



ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية سبعة آلاف وستة فحوص مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثمانية ملايين و557 ألفا و356 شخصا.