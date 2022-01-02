منتدى شباب العالم 2022.. تعرف على أجندة النسخة الرابعة

دشن القائمون على تنظيم منتدى شباب العالم، تطبيقًا إلكترونيًا خاصًا بالمنتدى، والذي يعد بمثابة منصة تجمع بين المشاركين بفعالياته، ونشر التطبيق أجندة منتدى شباب العالم، والتي تبدأ من يوم 8 يناير حتى يوم 13 يناير.

وتنقسم الاجندة الموجودة بالتطبيق إلى:

يوم 8 يناير:

في قاعة سيناء يتم مناقشة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والوباء

وفي قاعة الاقصر:مستقبل التكنولوجيا و التحول الرقمي بعد الوباء الساعة العاشرة صباحا

وفي قاعة البحر الأحمر:حياة كريمة أكبر مشروع تنموي مصري في العصر الحديث

في قاعة سيتاديل: منظور الجيل في عالم ما بعد الجائحة

في قاعة أسوان: نحو سياسات مائية عقلانية للإنسانية

الفري دوم الساعة الخامسة مساء

9 يناير:

في قاعة سيناء: أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والوباء

في قاعة سفنكس: دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية

في قاعة الاقصر: مستقبل أفريقيا بعد الجائحة في ضوء عام 2063

في قاعة اسوان: تنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة

في قاعة البحر الاحمر: مسارات التثقيف بعد الوباء إلى التعافي

وتعمل أيضا معامل منتدى شباب العالم و الفري دوم

10 يناير:

حفل الافتتاح الساعة 1 ظهرا و مسرح منتدى شباب العالم الساعة 7 مساء

11 يناير:

في قاعة الكابيتال:الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ-تغير المناخ

في قاعة النيل و قناة السويس: نموذج مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

في Startup venin: ينعقد اليوم الاول له

في الكابيتال: مستقبل أنظمة الرعاية الصحية بعد الجائحة

في قاعة الفيروز: مستقبل التكنولوجيا و التحول الرقمي و ما بعد الجائحة

في قاعة سيناء: نحو عالم أكثر أمانًا وشمولية للمرأة

في قاعة الأقصر: الشخصية الدولية نحو أمن مائي مستدام

في قاعة سفنكس: السلام والأمن العالميان في عالم ما بعد الجائحة

في قاعة أسوان: مسارات الطاقة نحو عالم أكثر أمانًا

في قاعة البحر الاحمر: جيل غير محدود «شباب بلد»

اليوم الاول من انسبيار دي

في قاعة البحر الاحمر: الآثار السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة

في قاعة سيتادل:هاكثون المصري 2030

يوم المسرح الاول

12 يناير:

في قاعة الكابيتال:معا ضد الفقر في ظل ما بعد جائحة كورونا

معامل منتدى شباب العالم

ستارت أب vien

قاعة سفنكس: دور المؤسسات الدولية في تعزيز الانتعاش

قاعة اسوان: ريادة الأعمال ومستقبل القوى العاملة في عالم ما بعد كوفيد

قاعة سيناء: المسؤولية الدولية عن إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع

في قاعة الكابيتال: حفل الأكاديمية الوطنية للتدريب

13 يناير:

في قاعة سفنكس: تطور الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال

الكابيتال:مناقشة مفتوحة

قاعة الاقصر:حماية الغذاء والتحديات العالمية

حفل مفتوح في قاعة الكابيتال

وينطلق المنتدى، فى شرم الشيخ فى الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، وانطلق عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث استضاف أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.