الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة البولندية: منحنا 46.9 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى نهاية ديسمبر

كورونا في بولندا
كورونا في بولندا

منحت وزارة الصحة البولندية، 46 مليونًا و989 ألفًا و488 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي.


وأوضحت الوزارة، وفقًا لراديو «بولندا الدولي» اليوم الأحد، أنه تم تطعيم أكثر من 21 مليون شخص بالكامل ضد المرض في بولندا، لافتة إلى أن الحصيلة الكلية للتطعيمات تضمنت لقاحات ذات جرعتين من تطوير شركات تصنيع الدواء «فايزر - بيونتك» الأمريكية والألمانية، و«موديرنا» الأمريكية، و«أسترازينكا» البريطانية، وكذلك اللقاح ذو الجرعة الواحدة من شركة «جونسون آند جونسون» الأمريكية.


وكانت بولندا قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل 7 آلفا و179 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، و33 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالمرض.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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