بلغاريا ترصد أول 12 حالة إصابة بمتحور «أوميكرون»

رصدت السلطات الصحية في بلغاريا، أول 12 حالة إصابة بسلالة «أوميكرون» المتحورة عن فيروس كورونا المستجد.



وقال كبير مفتشي الصحة في بلغاريا، أنجل كونتشيف، للصحفين حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز، الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد: «قد أكدنا وجود المتحور الجديد في عينات مأخوذة من 12 شخصًا"، مضيفًا أن الأشخاص المصابين، الذين معظمهم من العاصمة «صوفيا»، يعانون من أعراض طفيفة، ولم تكن هناك ضرورة لنقل أي منهم إلى المستشفى».



وكانت بلغاريا قد سجلت 748 ألفًا و184 إصابة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة، إلى جانب 30 ألفًا و983 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالمرض.