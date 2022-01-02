الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مسيّرة

الحوثيين
الحوثيين

أعربت الإمارات، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف المنطقة الجنوبية في السعودية من خلال ثلاث طائرات مسيّرة اعترضتها قوات التحالف العربي.

واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)- أن هذا الاستهداف يعد تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين ما يستدعي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء تلك الهجمات، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجددت الوزارة التأكيد على أن أمن الإمارات والسعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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