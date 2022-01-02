الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مرشح بانتخابات «المهندسين» يطالب بعدم التعدي على أموال المعاشات لدعم مستشفى بدر

اجتماع هاني ضاحي
اجتماع هاني ضاحي بمهندسي المنيا

طالب الدكتور حلمي أبو ليلة، المرشح لعضوية المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، على مقعد ميكانيكا فوق السن، النقيب الحالي هاني ضاحي، بعدم التعدي على أموال المعاشات لدعم مستشفى بدر والبحث عن مصادر أخرى، منتقدا عدم حرص النقيب الحالي على التواصل مع النقابات الفرعية طوال فترته.

وأضاف أبو ليلة، خلال مشاركته في اجتماع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، مع عدد من مهندسي المنيا، أن الزيادة في المعاشات التي أقرتها الجمعية العمومية الأخيرة، لا تتناسب مع التضخم الحالي ولا تعمل على توفير حياة كريمة للمهندس الذي يعاني بعد المعاش من زيادة في النفقات الأسرية والعلاج.

وأوضح: “زيادة ميزانية النقابة ناتجة من زيادة الرسوم التي تم فرضها على الخدمات التي يتلقاها المهندس وعلى سبيل المثال زيادة رسوم استخراج كارنية النقابة ورسوم التجديد  مع العلم بان كارنية النقابة يجدد سنويا برسوم جديدة ومن المفروض يظل ساري لمدة لا تقل عن 5 سنوات وأي شهادة من النقابة برسوم 150 جنيها وكل هذه اعباء على المهندس اي ان الزيادة في الميزانية من جيوب المهندسين”.

ونوه المرشح لعضوية مجلس المهندسين: “ما حدث من تجاوزات بالنقابات الفرعية في موضوع التصالحات كان من الواجب ان يكون لنقيب المهندسين موقف واضح وحازم وصريح وليس التغطية علي التجاوزات، كما أضاف أن أغلب النقابات الفرعية لا تلتزم بالمادة 50 من قانون النقابة بوضع جميع حسابات النقابات في بنوك عامة”.

 

وشدد على رفض تعديلات قانون النقابة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية، حيث يشوبه كثير من الأخطاء، منوها: “يجب تعديل قانون النقابة بحيث يشترط أن تكون فترة نقيب المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية فترة واحدة فقط لوجود عدد كبير من المهندسين ذوي الكفاءات الإدارية والسمعة الطيبة والاستفادة باكثر قدر ممكن من هذه الخبرات”.

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وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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