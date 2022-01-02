رئيس «تعليم الشيوخ» يطالب بالارتقاء بمهنة التمريض والقطاع الطبي

أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على ضرورة تعاون مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع الحكومة من أجل الارتقاء بمهنة التمريض والقطاع الطبي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف علم الدين بشأن العمل على تحويل بعض المدارس الفنية التجارية إلى مدارس للتمريض لسد العجز في تلك المهنة من مهن القطاع الطبي.

وقال دعبس، إن هناك تجربة ناجحة جدا للتعاون بين القطاع الخاص والدولة بإنشاء مدرسة فنية للتمريض بمستشفي وادي النيل، من خلال توقيع برتوكول بين جامعة “إم. تي. أي”، وهي إحدى الجامعات الخاصة، والمستشفى التابع لإحدى مؤسسات الدولة، وتم إنشاء المدرسة بالفعل وهي الآن “نموذج”، حيث تم توفير كافة الموارد المالية للتجهيزات وإعداد الكوادر والمعامل وغير ذلك من قبل الجامعة، في حين وفرت المستشفى المكان وتم اختيار 100 طالب لتلك المدرسة بعد اجتياز كافة أنواع الاختبارات.

وأضاف دعبس أن فئات المتقدمين لتلك المدرسة "أولاد ناس"، مشيرا إلى أنه يتم منح مكافأة للدراسة بتلك المدرسة، وتم الاتفاق على أن يتم تكليف 25% من خريجيها بالجامعة.

وحث دعبس الجهاز التنفيذي بالمحافظات للعمل على دعوة رجال الأعمال والقطاع الخاص للتبرع من أجل العمل على تجهيز بعض المدارس لتحويلها إلى مدارس للتمريض وتوفير الموارد المالية اللازمة لتلك المهمة.

وقال دعبس: “لابد من العمل على توفير الموارد المالية للاعتماد عليها للتغير وتحويل بعض المدارس لمدارس فنية للتمريض”، مؤكدا أن اللجنة ستظل تعمل من أجل إيجاد حلول وفقا لرؤية وخطة واضحة بناء على سوق العمل والأعداد المطلوبة بكل محافظة، وبناء على رؤية كل محافظة في هذا الشأن.