نائب محافظ القاهرة توجه بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة برفع كفاءة الطرق وتكثيف أعمال النظافة بالميادين العامة والشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن خاصة في ظل موجة الطقس الممطر التي تعاني منها عاصمة البلاد ومحافظاتها.

ووجهت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة الأحياء في الحد من آثار موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد وإزالة تجمعات الأمطار لتحقيق السيولة المرورية وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

وقام حي التبين بشفط تراكمات مياه الأمطار باستخدام المعدات المخصصة بشارع وسط وشارع الأنابيب والصفا والمروة وميدان الساعة والمثلثة والشارع الجديد بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية ومرفق المياه والصرف الصحي.

ويستكمل حي حلوان جهوده طبقا لتوجيهات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية باستمرار التواجد الميداني لكافة أجهزته والتعامل الفوري لكل ما يستجد من أعمال ورفع كافة تجمعات مياه الأمطار من شوارع وميادين حي حلوان، إلى جانب القيام برفع المخلفات وتكثيف حملات النظافة واستهدفت رفع كفاءة وتجريد شارع إسماعيل كامل وشارع الزلزال العمومي والشوارع الجانبية بها ومنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.

وواصلت المنطقة الجنوبية في تنفيذ خططها الاستثمارية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ قام حي البساتين بالبدء في أعمال رصف شارع مزرعة البط. وفي نفس السياق قام حي دار السلام بالتنسيق مع إدارة الطرق والمتابعة الميدانية بنظافة وتجريد وفرش طبقة من السن تمهيدا لأعمال الرصف وتركيب ارصفة جديدة بشارع جسر الالاي وشارع الجسر البراني تيسيرا على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق المنطقة الجنوبية وأحيائها.