مستشار المفتي يكشف حكم الشرود خلال صلاة الفريضة

قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار المفتى، إن شرود الذهن في الصلاة لا يبطلها ما دام المسلم قد أتم الشروط.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول صاحبه: "ذهني يشرد في صلاة الفريضة، حتى إني لا أعرف كيف أنهيتها، ماذا أفعل حتى أخشع في صلاتي ؟

وتابع: "الخشوع هو سِرُّ قَبُول الصلاة وسبب وجود الراحة فيها، ولذلك ينبغي على المسلم أن يقوم بإنجاز أموره الضروريَّةِ التي تشغل بَالَه وفِكْرَه عن الصلاة وفي أثنائها، ثم يدخل الصلاة مستحضرًا عظمة الله تعالى .

وأضاف مستشار المفتى أن سبيلُ المسلم في تحقيق الخشوع أن يتدبَّر الآيات التي يقرؤها، وأن ينطق قراءةَ القرآن والأذكار التي في الصلاة بتُؤَدَة، وعلى مَهل، فذلك أدعى للخشوع فيها.

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