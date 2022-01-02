الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مجمع أهل القرآن في حوش عيسى بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

افتتح المحاسب عبد الهادي رشوان رئيس مركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بالنيابة عن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح أستاذ علوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف بطنطا ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، مجمع أهل القرآن بقرية الشعراوي، والمقام على مساحة 800 م2  بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه مساهمة من الشيخ علي بن صغير لعروي من المملكة العربية السعودية،ومشاركات مجتمعية للمساهمة في بناء هذا الصرح العظيم والذى يعد من أكبر مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمجان ، دعماً لنوابغ الحافظين لكتاب الله من أهل القرية , وذلك بحضور عددا من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

و بدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم والابتهالات الدينية، و وتوزيع 2000 نسخة من القرآن الكريم كهدايا للحضور.

وخلال كلمته، نقل رئيس مركز ومدينة حوش عيسى تحية وترحيب  اللواء هشام امنة محافظ البحيرة لجميع الحضور، كما نقل تأكيد المحافظ  على أهمية ‎نشر المنهج الإسلامي الوسطي القويم عبر حفظ كتاب الله، وإتقان أحكام تلاوته، ‏ومدارسته وتدبر معانيه، فضلًا عن بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر في مجتمعها بفعالية، وتواكب ‏تطورات العصر في التعلم والتعليم الشرعي انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية. 

من جهته أاشار الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، الى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فهو النور الذي يضيء دروبنا بالإيمان، ونرفع به درجاتنا وإنّ لقارئ القرآن الأجر العظيم من عند الرحمن، مشيداً بالجهود العظيمة لجميع القائمين علي العمل.

المجمع
البحيرة محافظ البحيرة المملكة العربية المملكة العربية السعودية مجمع البحوث الإسلامية الصف الرابع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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