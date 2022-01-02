استعداد مصر لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2023 (إنفوجراف)

تبحث مصر مع شركات أجنبية التعاون مع شركة النصر لتصنيع السيارات الكهربائية، وذلك في خطوة جديدة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية ومزيد من الجهود لمواجهة مشكلات المناخ، مصر.

ويأتي تعاون مصر مع الشركات الأجنبية تحت اسم A70 أو E70؛ حيث يبدأ الإنتاج في 2023 بمعدل إنتاج 20 ألف وحدة سنويًّا على مدار ثلاث سنوات، وذلك بالتزامن مع استهداف الوصول لنسبة 20% من مصادر الطاقة المتجددة في مصر من إجمالي مصادر الطاقة في 2022، ومضاعفة النسبة إلى نحو 42% في 2035.