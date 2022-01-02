الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

استعداد مصر لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2023 (إنفوجراف)

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

تبحث مصر مع شركات أجنبية التعاون مع شركة النصر لتصنيع السيارات الكهربائية، وذلك في خطوة جديدة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية ومزيد من الجهود لمواجهة مشكلات المناخ، مصر.

ويأتي تعاون مصر مع الشركات الأجنبية تحت اسم A70 أو E70؛ حيث يبدأ الإنتاج في 2023 بمعدل إنتاج 20 ألف وحدة سنويًّا على مدار ثلاث سنوات، وذلك بالتزامن مع استهداف الوصول لنسبة 20% من مصادر الطاقة المتجددة في مصر من إجمالي مصادر الطاقة في 2022، ومضاعفة النسبة إلى نحو 42% في 2035. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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