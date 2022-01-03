«فن البامبو».. الأعمال اليدوية وسيلة شيماء لتحدي فقد البصر

ولدت فاقدة للبصر، تحدت معاناتها و التحقت بمدرسة النور واستمرت حتى استطاعت أن تتخرج من كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتحقق حلمها بالتميز في الفنون اليدوية، تلك هي شيماء محمد "ملكة البامبو" بلقب كل محاوطيها.

حققت شيماء صاحبة الـ٢٤ عام حلمها في إتقان موهبة يدوية بتعلم فن البامبو بحاسة اللمس فقط، وقالت لـ«الدستور» إنها تعشق الأعمال اليدوية منذ أن وعت، ومن خلال جمعية دنيتنا للمكفوفين استطاع أن تتعلم فن البامبو.

«بحب شكل البامبو وطريقة حبكه»، وأكدت أنها تفضل فن البامبو لشكله المميز وطرق استخداماته، كما أنها ترى أن الفن استطاع أن يكسبها سعادة، وأضاف لها الكثير مثل الثقة بالنفس والتخلص من اليأس الذي حاول التمكن منها في أول مراحل عمرها.

تدربت على الفن من خلال مدربتها التي جعلتها متمكنة في ذلك الفن حتى وصلت لمرحلة قوية وبدأت بنشر فيديوهات يستطيع من خلالها المبتدئين تعلم الفن، ويشكل فن البامبو بالنسبة لها جزء كبير من حياتها، حيث رسخت حياتها لذلك الفن ويعتبر مهنتها الأساسية التي تكسب منه للقدرة على تكملة دراستها والحصول على دبلومة.

وتابعت شيماء إنها تعلمت فن البامبو بشكل سريع لتحقيق حلمها القديم، وأبرز القطع التي تفضلها هي عمل العياشات بأحجامها المختلفة، وتتمنى أن تكون مدربة كبيرة لفن البامبو للقدرة على تعليم الكثير من المكفوفين فن البامبو ليتحدوا معاناتهم بالفن اليدوي، كما أنها تحلم بعرض أعمالها بجميع أنحاء العالم.

ونصحت شيماء المكفوفين وكل من يعانون بضرورة تنمية موهبتهم وعدم كبتها في الحزن أو أنهم لا يملكون، حيث أنها ترى أنهم قادرون على فعل اي شيء وبشكل مختلف، وعلقت: «ربنا بيعوضنا بإحساس وقدرة على الحس واللمس والعيش بقوة وطرق مختلفة».