الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: 41 وفاة و1510 إصابات جديدة بـ«كورونا»

كورونا في ايران
كورونا في ايران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 41 حالة وفاة و1510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز ستة ملايين و196 ألف حالة.
وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 131680 حالة وفاة.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين تجاوز ستة ملايين و40 ألف حالة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
كانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررًا من كورونا خلال فترات سابقة. وتشهد البلاد حاليًا تراجعًا لافتًا في الإصابات والوفيات الجديدة بالفيروس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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