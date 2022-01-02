وزير المالية الألماني يتعهد بإعفاءات ضريبية تقدر بأكثر من 30 مليار يورو للأعوام القادمة

تعهد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بإعفاءات تقدر بأكثر من 30 مليار يورو للمواطنين والشركات للأعوام القادمة.



وقال ليندنر الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم الجديد بألمانيا في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "ميزانية 2022 لا تزال مصاغة من قبل الحكومة السابقة، ولكن في مسودتي لعام 2023 سوف يكون هناك إعفاءات".



وأوضح أنه سيكون من الممكن مثلا خصم اشتراكات تأمين المعاشات التقاعدية من الضرائب، وقال ليندنر: "في هذه الفترة التشريعية سوف نخفف العبء عن الأشخاص والطبقة المتوسطة بأكثر من 30 مليار يورو".



وردا على سؤال عن الشركات المتضررة من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن الوزير الألماني عن "قانون ضرائب خاص بوضع كورونا"، وأوضح : "سيتم فيه توفير سلسلة من إجراءات المساعدة وتوسيع نطاقها".



وأكد أنه يجب تعويض الخسائر في عامي 2022 و 2023 بالأرباح التي تم تحقيقها من السنوات السابقة، وقال: "يجب ألا يتعرض أي أحد للمعاناة بسبب ديون ضريبية أثناء الوباء".